Номер 61 русский 7 класс
Русский язык
Номер 61 русский 7 класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
есть 5 видов жанров: научный, официально -деловой, публицистический, художественный, разговорный. по твоему упражнению №61:официально-деловой: закон, протокол, постановление, договор, заявление, личное письмо.художественный: сказка, повесть, стихотворение.научный: личные дневниковые записиразговорный: разговор с приятелем, беседа за завтраком.публицистический: статья в учебнике.
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