По какому принципу идет строительство и-рнк по матричной ДНК
Биология
По какому принципу идет строительство и-рнк по матричной ДНК
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
матрица рнк синтезируется при помощи днк -зависимой рнк-полимеразы
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