При каком значении k линейная функция y=kx+m возрастает
Математика
При каком значении k линейная функция y=kx+m возрастает
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При k>0 линейная функция возрос тает при k=0 линейная функция постоянная при k<0 линейная функция убывает
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