Сколько часовых поясов в Белорусии
География
Сколько часовых поясов в Белорусии
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ОДИН. Белоруссия в одном часовом поясе.
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