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7x+21=x-3 помогите пожалуйста)
Алгебра
7x+21=x-3 помогите пожалуйста)
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7х-х=-3-21 6х=-24 х=-4
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