Сколько (г) соли образуется при взаимодействии 15 г SiO2 c избытком NaOH?
Химия
Сколько (г) соли образуется при взаимодействии 15 г SiO2 c избытком NaOH?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кол вещества sio2=0.25 моль по уравнению кол вещества Na4SiO4 = 0.25 моль значит масса = 0,25 * молярную массу Na4SiO4 = 0.25*184=46г ответ 46 г
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