Сколько (г) соли образуется при взаимодействии 15 г SiO2 c избытком NaOH?

Химия
Сколько (г) соли образуется при взаимодействии 15 г SiO2 c избытком NaOH?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кол вещества sio2=0.25 моль по уравнению кол вещества Na4SiO4 = 0.25 моль  значит масса = 0,25 * молярную массу Na4SiO4 = 0.25*184=46г ответ 46 г 
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