Как складывалась внешняя политическая обстановка в восточном прусии после напол??оновский войн

История
Как складывалась внешняя политическая обстановка в восточном прусии после напол??оновский войн
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Объединение Германии (1871) — создание в 1871 году вокруг королевства Пруссия федеративного государстваГерманская империя из нескольких десятков независимых государств с немецким населением.Объединение Германии традиционно рассматривают как политический процесс на протяжении 1864—1870 годов, в ходе которого Пруссия провела ряд военных кампаний против Дании, Австрии и Франции. Датой объединения Германии считается 18 января 1871 года, когда после провозглашения Германской империи прусский король Вильгельм I принял присягу в качестве германского императора.

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