Найдите наименьшее целое x, удовлетворяющее неравенству: 2^-xlt;√2
Математика
Найдите наименьшее целое x, удовлетворяющее неравенству: 2^-xlt;√2
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2^-x<2^12 -x<12 x>-12 Ответ: 0
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