Скільки кілограмів води треба випарувати 0,5т целюлозної маси що містить 85% води, щ??б одержати масу з вмістом 75% води?
Алгебра
Скільки кілограмів води треба випарувати 0,5т целюлозної маси що містить 85% води, щ??б одержати масу з вмістом 75% води?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сейчас воды в смеси 200*85% = 200*0,85 = 170 кг и 200*0,15 = 30 кг целлюлозы. Нужно сделать смесь где будет 100-75=25% воды. Для этого делим 30 /0,25= 120 кг воды и уже есть 30 кг целлюлозы. Выпарить надо = 170-120 = 50 кг воды Ответ: Выпарить нужно 50 кг воды.
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