1) 6 одиннадцатых умножить на 4 седьмых

Математика
1) 6 одиннадцатых умножить на 4 седьмых
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6 умножить на 4 и поделить на 7 = 3.42
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