У ЛОМАНОЙ ABCD ДЛИНА ЗВЕНА AB РАВНА 12ДМ. ЧТО В 2 РАЗА БОЛЬШЕ ДЛИНЫ ЗВЕНА BC .ДЛИНА ЗВЕНА CD РАВНА 18ДМ,НАЙДИ ДЛИНУ ЛОМАНОЙ ABCD
Математика
У ЛОМАНОЙ ABCD ДЛИНА ЗВЕНА AB РАВНА 12ДМ. ЧТО В 2 РАЗА БОЛЬШЕ ДЛИНЫ ЗВЕНА BC .ДЛИНА ЗВЕНА CD РАВНА 18ДМ,НАЙДИ ДЛИНУ ЛОМАНОЙ ABCD
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ABCD = AB + BC + CD = 12 + 12 : 2 + 18 = 36 дм - длина ломаной
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