У ЛОМАНОЙ ABCD ДЛИНА ЗВЕНА AB РАВНА 12ДМ. ЧТО В 2 РАЗА БОЛЬШЕ ДЛИНЫ ЗВЕНА BC .ДЛИНА ЗВЕНА CD РАВНА 18ДМ,НАЙДИ ДЛИНУ ЛОМАНОЙ ABCD

Математика

У ЛОМАНОЙ ABCD ДЛИНА ЗВЕНА AB РАВНА 12ДМ. ЧТО В 2 РАЗА БОЛЬШЕ ДЛИНЫ ЗВЕНА BC .ДЛИНА ЗВЕНА CD РАВНА 18ДМ,НАЙДИ ДЛИНУ ЛОМАНОЙ ABCD

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