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X-400=620 подилити на 2
Математика
X-400=620 подилити на 2
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х/2-200=310 х/2=310+200 х/2=510 х=510*2 х=1020
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