О котрій годині літак прилетить в Київ якщо він вилетів з Делі о 9 годині а політ тривав 8 год

География
О котрій годині літак прилетить в Київ якщо він вилетів з Делі о 9 годині а політ тривав 8 год
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В шесть часов он прилетит в Киев
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