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Упростите выражение 5[x+8]-11x
Математика
Упростите выражение 5[x+8]-11x
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5х+40-11х -6х+40 х=40+6 x=46
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