Что такое миф? Что такое легенда?

История
Что такое миф? Что такое легенда?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
миф-своеобразная система фантастических представлений об окружающей природе и социальной действительности      Легенда – это предание о каком-либо историческом событии, изложенное в художественной, поэтической форме. Если рассматривать понятие легенды шире, то можно сказать, что это – фольклорное произведение с элементами чудесного, но, тем не менее, воспринимаемого как достоверное. Например, как легенда о Троянской войне.
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