Чему равна высота игоры, если извесно что у подножья горы температура 22, а на вершине -8
География
Чему равна высота игоры, если извесно что у подножья горы температура 22, а на вершине -8
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На каждые 100 м температура понижается на 0,6 градуса. 22+8=30градусов составило падение температуры. 30:0,6*100=5000 метров высота горы.
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