Сосед просверлил несколько отверстий в стене, как изменилась внутренняя энергия ??верла?
Физика
Сосед просверлил несколько отверстий в стене, как изменилась внутренняя энергия ??верла?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Энергия увеличилась, так как сверло нагрелось от трения о стену.
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