Сделайте письменный синтактический разбор простых предложений. Стастье дается т??лько знающим. Береженого богуслав бережет. Дорогу осилит идущий. Печально я гляжу на наше поколение!И печаль по погибшим, и радость первой победы-...

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Сделайте письменный синтактический разбор простых предложений. Стастье дается т??лько знающим. Береженого богуслав бережет. Дорогу осилит идущий. Печально я гляжу на наше поколение!И печаль по погибшим, и радость первой победы-все пережитое вылилось в новую песню Курмангазы. Разве высший смысл жизни не в том, чтобы каждый пришедший в этот мир заботился о себе и своих потомках, оставляя их после себя на этой прекрасной земле? Помогите пожалуйста и быстрее!

Автор: Гость