Сделайте письменный синтактический разбор простых предложений. Стастье дается т??лько знающим. Береженого богуслав бережет. Дорогу осилит идущий. Печально я гляжу на наше поколение!И печаль по погибшим, и радость первой победы-...
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Сделайте письменный синтактический разбор простых предложений. Стастье дается т??лько знающим. Береженого богуслав бережет. Дорогу осилит идущий. Печально я гляжу на наше поколение!И печаль по погибшим, и радость первой победы-все пережитое вылилось в новую песню Курмангазы. Разве высший смысл жизни не в том, чтобы каждый пришедший в этот мир заботился о себе и своих потомках, оставляя их после себя на этой прекрасной земле? Помогите пожалуйста и быстрее!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Счастье дается-основа, знающим-дополнение. Богуслав бережет-основа, береженого-дополнение. Дорогу осилит-основа, идущий-дополнение. Я гляжу-основа, печально-обстоятельство, наше-определение, поколение-дополнение. Все вылилось-основа, погибшим-дополнение, песню-обстоятельства, новую-определение, Курмангазы-дополнение. Пришедший заботился-основа, оставляя их после себя...-деепричастный оборот, мир-обстоятельство, этот-определение, себе и потомках-дополнение.
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