Какое из чисел a и b больше, если: 1) a-b=-2/3(дробь) 2) a-b= 7,3

Алгебра
Какое из чисел a и b больше, если: 1) a-b=-2/3(дробь) 2) a-b= 7,3
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