Какое из чисел a и b больше, если: 1) a-b=-2/3(дробь) 2) a-b= 7,3
Алгебра
Какое из чисел a и b больше, если: 1) a-b=-2/3(дробь) 2) a-b= 7,3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Русский язык
Сделайте письменный синтактический разбор простых предложений. Стастье дается т??лько знающим. Береженого богуслав бережет. Дорогу осилит идущий. П...
Английский язык
Put the verbs into the correct tense, present simple or present continuous. Stacy: (1)……............ (what / be) your new English teacher like? ...