Определите массу водорода , который реагирует с серой массой 0,32г, образуя серовод??род Н2S

Гость: Гость:

Х г 0,32 г Н2 + S = H2Sn=1 моль n = 1 мольM=2г/моль M = 32 г/мольm=2 г m = 32 гХ г Н2 - 0,32 г S2 г Н2 - 32 г Sm(H2) = 2*0,32 / 32 = 0,02 г