Определите массу водорода , который реагирует с серой массой 0,32г, образуя серовод??род Н2S

Химия
Определите массу водорода , который реагирует с серой массой 0,32г, образуя серовод??род Н2S
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
   Х г                   0,32 г    Н2         +        S        =      H2Sn=1 моль           n = 1 мольM=2г/моль       M = 32 г/мольm=2 г                m = 32 гХ г Н2    -    0,32 г S2 г Н2    -    32 г Sm(H2) = 2*0,32 / 32 = 0,02 г

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