Задача по геометрии 8 класс с решение найдите площадь треугольника если его основ??ние и высота соответственность равны 6см и 8см

Геометрия

Задача по геометрии 8 класс с решение найдите площадь треугольника если его основ??ние и высота соответственность равны 6см и 8см

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