Задача по геометрии 8 класс с решение найдите площадь треугольника если его основ??ние и высота соответственность равны 6см и 8см

Геометрия
Задача по геометрии 8 класс с решение найдите площадь треугольника если его основ??ние и высота соответственность равны 6см и 8см
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
24 т.к. площадь=1/2аh=0,5*6*8=24
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