Найдите площадь поверхности полусферы диаметр которой равен 5 дм.Помогите
География
Найдите площадь поверхности полусферы диаметр которой равен 5 дм.Помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=(4^pi * r^2)/2. найдем r=2.5 дм. тогда s сферы = 78.5. найдем половину = 39.25. помог? сделай лучшим ответом)
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