Докажите что значение выражения (2 с^2-3c)+1.8-c^2-(c^2-3c-2,2) не зависит от значения перемен??ой входящей в него

Алгебра

Докажите что значение выражения (2 с^2-3c)+1.8-c^2-(c^2-3c-2,2) не зависит от значения перемен??ой входящей в него

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