Докажите что значение выражения (2 с^2-3c)+1.8-c^2-(c^2-3c-2,2) не зависит от значения перемен??ой входящей в него
Алгебра
Докажите что значение выражения (2 с^2-3c)+1.8-c^2-(c^2-3c-2,2) не зависит от значения перемен??ой входящей в него
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Раскрыв скобки, получаем: 2c^2-3c-1.8-c^2-c^2+3c+2.2=0.4 все переменные ушли, поэтому значение выражения от них не зависит
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