Турист вышел из гостиницы и пошёл к пристани со скоростью 60 м/мин . Через 15 минут ему осталось пройти 400 метров . На каком расстоянии от пристани находится гостиница? Выразите расстояние в километрах и метрах .

Математика

Турист вышел из гостиницы и пошёл к пристани со скоростью 60 м/мин . Через 15 минут ему осталось пройти 400 метров . На каком расстоянии от пристани находится гостиница? Выразите расстояние в километрах и метрах .

Автор: Гость