Вставьте пропущенные буквы упр номер 27 я его обвела.

Физика
Вставьте пропущенные буквы упр номер 27 я его обвела.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дресированный (т.к. суффикс -ова-), раненная в крыло (зависимые слова), засеянное (приставка за-), запутанные (приставка за-), замешенное (приставка за-), решеная задача, жареные грибы, засеянное поле (приставка за-), занавешенное (приставка за-), раненый, освещенный (приставка о-)
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