Задача: К 500 г 22%-ного раствора вещества добавили 300 г 30%-ного раствора этого вещества. Какова концентрация полученной смеси?
Математика
Задача: К 500 г 22%-ного раствора вещества добавили 300 г 30%-ного раствора этого вещества. Какова концентрация полученной смеси?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
500*0,22=110 г вещества в первом растворе 300*0,3=90 г вещества во втором растворе 500+300=800 г масса смеси 110+90=200 г масса вещества в смеси (200/800)*100%=25% концентрация смеси
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