Помогите с английским языком . Расшефруй послание и запиши
Английский язык
Помогите с английским языком . Расшефруй послание и запиши
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
My name is Peter. I come from India. Meet me at the swimming pool.
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