Решите по действия с пояснениями. Экипаж рыболовного судна за путину выложил 9571 ц рыбы. Это превысило план на 12,6%. Экипаж другого судна, что имеющий аналогичное задание, которое выловил рыбы на 5,8% меньше запланированого. ...
Математика
Решите по действия с пояснениями. Экипаж рыболовного судна за путину выложил 9571 ц рыбы. Это превысило план на 12,6%. Экипаж другого судна, что имеющий аналогичное задание, которое выловил рыбы на 5,8% меньше запланированого. Сколько центнеров рыбы выловил второй экипаж?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X - 100% 9571 - 112.6% x=9571x100112.6=8500 - план y=8500x0.942=8007 - выловил второй экипаж Ответ: 8007ц
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