Решите по действия с пояснениями. Экипаж рыболовного судна за путину выложил 9571 ц рыбы. Это превысило план на 12,6%. Экипаж другого судна, что имеющий аналогичное задание, которое выловил рыбы на 5,8% меньше запланированого. ...

Математика

Решите по действия с пояснениями. Экипаж рыболовного судна за путину выложил 9571 ц рыбы. Это превысило план на 12,6%. Экипаж другого судна, что имеющий аналогичное задание, которое выловил рыбы на 5,8% меньше запланированого. Сколько центнеров рыбы выловил второй экипаж?

Автор: Гость