Вообразите что Посреди океана потерпел катастрофу огромный танкер с нефтью в мор?? вылились 500 тысяч тонн нефти . какую площадь будет иметь нефтяное пятно, когдв толщина слоя нефти станет равной 0,05 мм?помогите пожалуйста, то...
Физика
Вообразите что Посреди океана потерпел катастрофу огромный танкер с нефтью в мор?? вылились 500 тысяч тонн нефти . какую площадь будет иметь нефтяное пятно, когдв толщина слоя нефти станет равной 0,05 мм?помогите пожалуйста, только решение подробно.
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Гость:
Помогите пожалуйста . очень срочно надо!)
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