Вообразите что Посреди океана потерпел катастрофу огромный танкер с нефтью в мор?? вылились 500 тысяч тонн нефти . какую площадь будет иметь нефтяное пятно, когдв толщина слоя нефти станет равной 0,05 мм?помогите пожалуйста, то...

Физика

Вообразите что Посреди океана потерпел катастрофу огромный танкер с нефтью в мор?? вылились 500 тысяч тонн нефти . какую площадь будет иметь нефтяное пятно, когдв толщина слоя нефти станет равной 0,05 мм?помогите пожалуйста, только решение подробно.

Автор: Гость