Замените словосочет. Изумлённо Разглядывали так, чтобы из примыкания вышло управ??ение

Русский язык
Замените словосочет. Изумлённо Разглядывали так, чтобы из примыкания вышло управ??ение
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Разглядывали с изумлением
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