Замените словосочет. Изумлённо Разглядывали так, чтобы из примыкания вышло управ??ение
Русский язык
Замените словосочет. Изумлённо Разглядывали так, чтобы из примыкания вышло управ??ение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Разглядывали с изумлением
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
В треугольнике АВС ЕF-средняя линия, EF II BC, найти площадь АВС, если площадь треугольника АEF=4см^2
Физика
Вообразите что Посреди океана потерпел катастрофу огромный танкер с нефтью в мор?? вылились 500 тысяч тонн нефти . какую площадь будет иметь нефтян...
Окружающий мир