Помогите с сочинением..вот тема:"Опыт-самый плохой учитель; он предлагает контрольную прежде урока".

Литература
Помогите с сочинением..вот тема:"Опыт-самый плохой учитель; он предлагает контрольную прежде урока".
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Обычно сначала бывают уроки ,на которых нам что-то преподают,что-то так необходимое в жизни,или не совсем,чему-то учат,а потом проводят контрольную,чтобы узнать,что же осталось в наших головах,отложилось в нашей памяти.Потом ,идя по жизни,мы видим,что когда ты молодой,все чтобы ты не сделал,не изобрел,все в штыки воспринимается старшим "опытным" поколением,какое-то недоверие,если нет опыта.Даже на работу возьмут человека,скорее с обытом,нежели делитанта. "Для большинства из нас опыт - это кормовые огни корабля, которые освещают лишь пройденный путь".,так сказал .Сэмюэль Кольридж-английский поэт-романтик.  Человек  всегда впереди опыта, он бежит быстрее,опыт остается. Опыт просто не может быть учителем,потому,что он -это -что-то пройденное.Опыт не знает нового,инновационного,к чему стремятся молодые люди.И зачем им нужен старый  опыт, когда он сам нарастит этот опыт в себе,а то что у кого-то свой опыт,он уже не нужен на современном этапе.Другое дело ,когда он был молод; выведенные формулы,законы- они очень важны,нужны,но опять же не опыт этих ученых,потому что новые люди преобретут свой опыт,который лотомкам их тоже не нужен будет.Так что нужно узнавать что-то новое,изобретать,находить новые законы,улучшать производительность труда,внося свои знания все новые и новые,ведь им конца нет для каждого человека.
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