Помогите с таблицей по материалам материалам учебника составьте таблицу войны 18 ??ека история 7 класс события причины и повод итоги через 30 мин сдавать помогите

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Даты Войны второй половины XVII - начала XVIII в. Итоги и последствия войн 1652-1654 гг. 1665-1667 гг. 1672-1674 гг. Англо-голландские войны. Признание Английского Навигационного акта. Господство англичан на мировых торговых путях и в колониях. Нидерланды стали второразрядной державой. 1667-1668 гг. 1672-1678 гг. 1688-1694 гг. Войны Людовика XIV: Война за права королевы. Голландская война. Новая европейская война. Франция возвратила большинство захваченных ею территорий, кроме Страсбурга. 1683-1699 гг. Война «Крест против полумесяца» (война с Османской империей) Османы уступили Австрии, Венеции и Польше отвоеванные ими земли. Начало турецкого отступления из Европы. 1701-1714 гг. Война за испанское наследство . Утрехтский мир. Меняется расстановка сил не только в Европе, но и во всем мире. Война положила конец преобладающему положению Франции на международной арене. Лидирующая роль перешла к Великобритании. Появились два новых королевства: Пруссия и Сардиния. 1700-1721 гг. Великая Северная война. Заключение Ништадского мира, Россия получает выход к Балтийскому морю. Провозглашение России империей.