Помогите с таблицей по материалам материалам учебника составьте таблицу войны 18 ??ека история 7 класс события причины и повод итоги через 30 мин сдавать помогите

История
Помогите с таблицей по материалам материалам учебника составьте таблицу войны 18 ??ека история 7 класс события причины и повод итоги через 30 мин сдавать помогите
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Даты Войны второй половины XVII - начала XVIII в.      Итоги и последствия войн    1652-1654 гг. 1665-1667 гг. 1672-1674 гг. Англо-голландские войны. Признание Английского Навигационного акта. Господство англичан на мировых торговых путях и в колониях. Нидерланды стали  второразрядной державой.      1667-1668 гг. 1672-1678 гг. 1688-1694 гг. Войны Людовика XIV: Война за права королевы.   Голландская война.   Новая европейская война.     Франция возвратила большинство захваченных ею территорий, кроме Страсбурга.    1683-1699 гг. Война «Крест против полумесяца» (война с Османской империей) Османы уступили Австрии, Венеции и Польше отвоеванные ими земли. Начало турецкого отступления  из Европы.    1701-1714 гг. Война за испанское наследство . Утрехтский мир. Меняется расстановка сил не только в Европе, но и во всем мире. Война положила конец преобладающему положению Франции на международной арене. Лидирующая роль  перешла к Великобритании. Появились два новых  королевства: Пруссия и Сардиния.    1700-1721 гг. Великая  Северная война.    Заключение Ништадского мира, Россия получает выход к Балтийскому морю. Провозглашение России империей.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Однокоренные слова к слову интерес и робось и к остальным вопросам
Ответить
Математика
Площадь прямоугольного участка 93,75 квадратных метров . Ширина 7,5 м. Найдите периме??р участка.
Ответить
Русский язык
Осложнено ли предложения Листья сыплются за школой,слышен громкий спор сорок.
Ответить
Математика
Какая разница между математикой и алгеброй
Ответить
Алгебра
6 работников выпивают бутыль воды за 8 часов. Сколько работников выпьют такую бут??ль за 3 часа?
Ответить