Помогите с таблицей срочно

Гость: Гость:

Угол. градус 30 36 28.64789 229.183 1260.51 57.296 Угол. радиан пи/6 пи/5 0.5 4 22 1 R, cм 2 7.958 10 5 10 Длина дуги.см 1.047 2 5 20 10 S сект. cм^2 1.047 19.89 25 50 25 50. В шестой колонке ошибка в задании - угол сектора не может быть больше 2пи=6,28.