Помогите с таблицей срочно

Математика
Помогите с таблицей срочно
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Угол. градус    30    36     28.64789  229.183 1260.51 57.296 Угол. радиан   пи/6  пи/5         0.5           4           22           1 R, cм                2    7.958       10            5                        10 Длина дуги.см  1.047 2            5            20                       10 S сект. cм^2     1.047  19.89    25        50              25         50. В шестой колонке ошибка в задании - угол сектора не может быть больше 2пи=6,28.
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