Придумать сказку об осадках
Литература
Придумать сказку об осадках
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Был солнечный день. Солнышко светило ярко-ярко. На кустике были капельки росы, словно золото. Тогда я подошла к кусту и хотела их взять. Как только я дотронулась, все исчезло. И я очень загрустила, но солнышко увидело, что я плачу, и прошептало мне: "Не плачь. Все будет хорошо, только не плачь". Когда я услышала эти слова, то так обрадовалась, что захотелось прыгать и петь песенки. И внезапно я увидела на кусте те же самые капельки росы. Я подошла к кусту, села на камушек и смотрела на золотые капли.
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