Какую силу необходимо приложить, чтобы удержать под водой стальную деталь массой 2 кг, если она погружена в пресную воду?

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Чтобы удержать стальную деталь в воде, надо приложить силу равную весу детали в воде. Причем вес детали в воде меньше чем в воздухе. Pв воде = P в воздухе - FA P в воздухе = mg = 2 кг* 9,8 Н/кг = 19,6 Н FA = pgV p-плотность воды (см. таблицу для пресной воды = 1000 кг/м³) V - объем тела V=m/p p - плотность стали = 7800 кг/м³ (см. таб. плотности) V=m/p = 2/7800 = 0,00026 м³ FA = 1000*9,8*0,00026=2,548 P в воде = 19,6 - 2,548 = 17,052 (Н) - вес тела в воде и такую же силу надо приложить, чтобы удержать тело в воде Ответ: 17,052 Н