Минус три вторых умножить на пять целых шесть десятых

Математика
Минус три вторых умножить на пять целых шесть десятых
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-3/2*5 6/10=-3/2*56/10=-84/10=-8,4
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