Решите прошу (2x-1)*(2x+1)-2x(3x-5) 6y*(y+5)-)2y-3)в квадрате 4*(x-2y) в квадрате+16xy 3a(a+2_-(a+3)в квадрате 4*(1-с) в квадрате+8c (X-y) квадрате-x(x-2y)
Алгебра
Решите прошу (2x-1)*(2x+1)-2x(3x-5) 6y*(y+5)-)2y-3)в квадрате 4*(x-2y) в квадрате+16xy 3a(a+2_-(a+3)в квадрате 4*(1-с) в квадрате+8c (X-y) квадрате-x(x-2y)
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