Составь уравненияк задачам и реши их 1)в букете было 45 цветов.Их разложили в несколько букетов по 5 цветов в одном букете? сколько букетов получилось?2)после того как Мише подарили несколько марок, их число удвоелось составило...

Математика

Составь уравненияк задачам и реши их 1)в букете было 45 цветов.Их разложили в несколько букетов по 5 цветов в одном букете? сколько букетов получилось?2)после того как Мише подарили несколько марок, их число удвоелось составило 18 марок.Сколько марок было у Мише сначала.

Автор: Гость