Составь уравненияк задачам и реши их 1)в букете было 45 цветов.Их разложили в несколько букетов по 5 цветов в одном букете? сколько букетов получилось?2)после того как Мише подарили несколько марок, их число удвоелось составило...
Математика
Составь уравненияк задачам и реши их 1)в букете было 45 цветов.Их разложили в несколько букетов по 5 цветов в одном букете? сколько букетов получилось?2)после того как Мише подарили несколько марок, их число удвоелось составило 18 марок.Сколько марок было у Мише сначала.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 45÷5=х х=45÷5 х=9 Ответ:9 2)18÷2=х х=18÷9 х=9 Ответ:9
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Какова сила тока в цепи источника тока с эдс ,9в, и внутренним сопротивлением 2ом при подключении в качестве внешней цепи резистора сопротивлением ...
Математика
Математика
Маше Надо прочитать книгу книгу в которой 154 страниц после того как она читала нес??олько дней по 4 страниц в день ей осталось прочитать 26 страни...
Окружающий мир