Разложить на множители выделив полный квадрат двучлена 49a^2-14ab-8b^2
Математика
Разложить на множители выделив полный квадрат двучлена 49a^2-14ab-8b^2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
49a²-14ab+8b²=(7a)²-2*7a*b+b²-b²-8b²=((7a)²-2*7a*b+b²)-9b²= =(7a-b)²-9b²=(7a-b-3b)(7a-b+3b)=(7a-4b)(7a+2b)
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