Нарисуйте блок-схему поиска фальшивой монеты среди 10 монет. Имеем чашечные весы и??вестно, что фальшивая монета всего одна, и она легче настоящей. Пожалуйста, помогите!
Информатика
Нарисуйте блок-схему поиска фальшивой монеты среди 10 монет. Имеем чашечные весы и??вестно, что фальшивая монета всего одна, и она легче настоящей. Пожалуйста, помогите!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Схема 1)Количество монет в куче равно 1? 1a) Да, то это фальшивая монета выход 1b) Нет перейти к 2 2) разделим кучу поровну. перейти к 3 3)Правая куча тяжелее левой? 3a) Да, отложить правую и вернуться в (1) 3b) Да, отложить левую и вернуться в (1) Можно еще добавить условия в случае если ее там нет -1) разделим кучу на две поровну. перейти к 0 0) Кучи равны? 0а) Да, Выход нет фальшивой маеты 0b)Нет, перейти к 3 1)Количество монет в куче равно 1? 1a) Да, то это фальшивая монета выход 1b) Нет перейти к 2 2) разделим кучу на две поровну. перейти к 3 3)Правая куча тяжелее левой? 3a) Да, отложить правую и вернуться в (1) 3b) Да, отложить левую и вернуться в (1) Все гениальное просто:)
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