Физика 7кл почему предметы плавают или тонут в обычной воде и подсоленной? (скрепк??,кусочек яблока, карандаш, монета,пробка, картофелина соль,кусочек свечи, пластелин.

Физика

Физика 7кл почему предметы плавают или тонут в обычной воде и подсоленной? (скрепк??,кусочек яблока, карандаш, монета,пробка, картофелина соль,кусочек свечи, пластелин.

Автор: Гость