Як це відміна дієслова

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Як це відміна дієслова
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Діслова поділяються на 2 дієвідміни. До 1-ої дієвідміни належать дієслова, які в третій особі множини (займ. вони) мають закінчення -уть, -ють (напр., читають, ідуть, гріють). До 2-ої дієвідміни належать дієслова, які в третій особі множини (займ. вони) мають закінчення -ать, -ять (напр., стоять, біжать, летять). Повіває - 1-ша д., бо вони повівають (закінчення -ють) Бродить - 2-га д., бо вони бродять (закінчення -ять)
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