Тайни хочет найти друзей по переписке через газету помоги ему рассказать о себе и закончи предложения
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Тайни хочет найти друзей по переписке через газету помоги ему рассказать о себе и закончи предложения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Hello Im Tiny, im want to search pen friend.Im very kind and friendly.
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