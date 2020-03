Составьте 5 предложений с futur perfect continuous

Гость: Гость:

It'll have been snowing for the whole week by tomorrow morning - Завтра утром уже будет целая неделя, как идёт снег. I'll have been studying English for 5 years next September. - В сентябре будущего года будет уже 5 лет, как я изучаю английский. I'll have been cooking for about 2 hours by the time you come. I think everything will have been ready, (no help will be needed from you). - К тому времени, когда ты придёшь, я буду готовить уже 2 часа. Думаю, что всё уже будет готово (и твоей помощи не потребуется)