Здраствуйте помогите мне с казахским Нужно по падежам просколонять слова: Мемле??ет,Тарих,мұрасы На казахском Спасибо заранеее

Қазақ тiлi
Здраствуйте помогите мне с казахским Нужно по падежам просколонять слова: Мемле??ет,Тарих,мұрасы На казахском Спасибо заранеее
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А.с. тарих І. с. тарихтың Б.с. тарихқа тс тарихты жс тарихта шс тарихтан кс тарихпен
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