Здраствуйте помогите мне с казахским Нужно по падежам просколонять слова: Мемле??ет,Тарих,мұрасы На казахском Спасибо заранеее

Қазақ тiлi

Здраствуйте помогите мне с казахским Нужно по падежам просколонять слова: Мемле??ет,Тарих,мұрасы На казахском Спасибо заранеее

Автор: Гость