Здраствуйте помогите мне с казахским Нужно по падежам просколонять слова: Мемле??ет,Тарих,мұрасы На казахском Спасибо заранеее
Қазақ тiлi
Здраствуйте помогите мне с казахским Нужно по падежам просколонять слова: Мемле??ет,Тарих,мұрасы На казахском Спасибо заранеее
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А.с. тарих І. с. тарихтың Б.с. тарихқа тс тарихты жс тарихта шс тарихтан кс тарихпен
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Русский язык
Математика
Найти площадь равнобедренной трапеции, зная, что диагонали взаимноперпендикуляр??ы и их длины равны 16 см.