Найди значение выражения 527*а,если а=48,250,673,901.

Математика
Найди значение выражения 527*а,если а=48,250,673,901.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)527*48=25.296 2)527*250=131.750 3)527*673=354.671 4)527*901=474.827
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