Индивидуальному предприятию свойственны
Обществознание
Индивидуальному предприятию свойственны
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Простота управления, свобода принятия хозяйственных решений, а также отсутствие средств на расширение предприятия (на рекламу, привлечение квалифицированных специалистов и тд.) в силу небольшой прибыли.
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