Помогите плиз . найдите ошибку стонет что делает? гл нач. ф. стонать 1спряжение наст . время, 3 лицо , ед . ч., м. р.

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Помогите плиз . найдите ошибку стонет что делает? гл нач. ф. стонать 1спряжение наст . время, 3 лицо , ед . ч., м. р.
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