Какие утверждения являются верными ? а) все углы квадрата равны б) все стороны прямоугольника равны в) все углы ромба равны г) если все стороны равны, то этот прямоугольник - квадрат

Математика

Какие утверждения являются верными ? а) все углы квадрата равны б) все стороны прямоугольника равны в) все углы ромба равны г) если все стороны равны, то этот прямоугольник - квадрат

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