Какие утверждения являются верными ? а) все углы квадрата равны б) все стороны прямоугольника равны в) все углы ромба равны г) если все стороны равны, то этот прямоугольник - квадрат
Математика
Какие утверждения являются верными ? а) все углы квадрата равны б) все стороны прямоугольника равны в) все углы ромба равны г) если все стороны равны, то этот прямоугольник - квадрат
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а) все углы квадрата равны г) если все стороны равны, тоэтот прямоугольник - квадрат
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