Точка движется по координатному лучу со скоростью 2ед/ч.оно вышло из точки А(6).Где ??но окажется в момент времени t если движется а) направо б) налево

Математика

Точка движется по координатному лучу со скоростью 2ед/ч.оно вышло из точки А(6).Где ??но окажется в момент времени t если движется а) направо б) налево

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