Точка движется по координатному лучу со скоростью 2ед/ч.оно вышло из точки А(6).Где ??но окажется в момент времени t если движется а) направо б) налево

Математика
Точка движется по координатному лучу со скоростью 2ед/ч.оно вышло из точки А(6).Где ??но окажется в момент времени t если движется а) направо б) налево
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
РЕШЕНИЕ Направо - координата УВЕЛИЧИВАЕТСЯ В = A+2*t =6 +2*t налево - координата УМЕНЬШАЕТСЯ. С = А - 2*t 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Продолжить текст : в пустыне идет караван верблюдов.жара.знойный песок.А верблюд вынослив. Онпомагает человеку .его не страшат ни жажда ни ночной х...
Ответить
Русский язык
Прочитай текст "Драгоценный колосок" на странице 64 и выполни задания 18-20. Ты видишь, что текст построен по законам волшебной сказки? Кто являе...
Ответить
Українська мова
Як це відміна дієслова
Ответить
Обществознание
Индивидуальному предприятию свойственны
Ответить
Математика
Через сторону АС треугольника АВС проведена плоскость α, не совпадающая с плоскостью треугольника. Найдите расстояние от точки В до плоскости α, ес...
Ответить